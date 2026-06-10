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Trump nije planirao napasti Iran zbog rušenja helikoptera, no jedan mu je razgovor promijenio mišljenje: "Nije to velika stvar"

Piše K. Č., 10. lipnja 2026. @ 07:35 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Donald Trump isprva nije bio uvjeren da Sjedinjene Američke Države trebaju vojno uzvratiti Iranu nakon što je srušen vojni helikopter Apache
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