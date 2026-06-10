Trump nije planirao napasti Iran zbog rušenja helikoptera, no jedan mu je razgovor promijenio mišljenje: "Nije to velika stvar"

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je optužio Iran da je srušio američki helikopter Apache blizu Hormuškog tjesnaca te poručio da Sjedinjene Američke Države moraju odgovoriti na taj napad.

"Upravo me naša sjajna vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših vrlo naprednih helikoptera Apache dok je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca", napisao je Trump na Truth Socialu. "U helikopteru su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Unatoč tome, Sjedinjene Američke Države moraju, nužno, odgovoriti na ovaj napad", poručio je američki predsjednik.

Međutim, Trump je prije te objave pokušao umanjiti važnost incidenta.

U telefonskom razgovoru s Wall Street Journalom rekao je da to "nije velika stvar. Trump je u razgovoru rekao i da ima detalje o incidentu te da je situacija "bila puno drukčija nego što mislite".

Trump je promijenio mišljenje tek nakon detaljnog brifinga koji su mu održali ministar obrane Pete Hegseth i zapovjednik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine.

Nakon tog brifinga, Trump je ipak odlučio uzvratiti udarac.