Trump proučio da je ovo bio dobar test za NATO: "Da se povučemo, Iranu bi trebalo 10 godina za obnovu"

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je hvaliti uspjehe vojske na Bliskom istoku - rekao je da će Iranu trebati deset godina da se oporavi. No, danas je istaknuo da rušenje režima ipak nije glavni cilj operacije.

"Mislim da bih se sada mogao povući i trebalo bi im deset godina da se oporave. Ali mislim da to nije prihvatljiva situacija", rekao je Trump. "Ako ostanemo dulje, nikada se neće oporaviti."

Iako je Trump u proteklih dvadeset dana gotovo svakodnevno mijenjao mišljenja o ratu u Iranu, odlučio je, kako je rekao za MS Now, da promjena režima nije glavni cilj ofenzive. Dodao je da bi SAD "mogle eventualno utjecati na to tko će voditi Iran, ali da to nije prioritet".

"Glavna stvar je da ne smiju imati nuklearno oružje", rekao je Trump. Kazao je da su u lipnju potpuno uništili iransku sposobnost razvoja nuklearnog oružja, no da još postoji ono što je nazvao "nuklearnom prašinom", odnosno obogaćeni uranij za koji stručnjaci vjeruju da je uglavnom pohranjen ispod planine u Isfahanu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Iran više nije sposoban obogaćivati uranij ni proizvoditi balističke rakete. Ako je to točno, Iran više nema centrifuge potrebne za izradu nuklearnog oružja iz tog materijala, čime bi Izrael i SAD ostvarili jedan od glavnih ciljeva.

Stručnjaci i dužnosnici navode da bi preuzimanje tog uranija bilo dugotrajno i opasno te bi moglo zahtijevati i kopnene snage. Trump je ponovio da je Iran bio "dva tjedna udaljen od nuklearnog oružja", iako za to ne postoje dokazi.

Na pitanje dijele li SAD i Izrael iste ciljeve, Trump je rekao da su "uglavnom slični", ali da Izrael "živi u susjedstvu" Irana, dok SAD ne.

"Ovo je bio dobar test za NATO"

Ponovno se potužio i na NATO. Na pitanje kako gleda na europske saveznike, koje nije konzultirao prije napada na Iran i koji su zauzeli distancu od rata, rekao je da se "ne osjeća dobro".

"Dok nisam ja došao, mi smo plaćali 100% troškova NATO-a", rekao je (naravno, pretjerujući). "Uvijek sam govorio da je to jednosmjerna ulica. Kad njima nešto treba, mi smo tu. Ali kad nama nešto treba, njih nema. I pokazalo se da sam bio u pravu. Ovo je bio dobar test".

Govoreći o britanskoj ponudi pomoći nakon početka rata, rekao je da im je poručio: "Ne trebate mi nakon što smo pobijedili, trebali ste mi prije".

Odbacio je i pomoć ukrajinskog predsjednika, dodajući da Zelenski to radi iz političkih razloga.

Na pitanje o Kubi, Trump je dao neodređeno upozorenje: "Vidjet ćete. Kuba je imala i bolje dane. Bit će puno bolje za ljude u toj zemlji koji su toliko patili".