Troje ekonomista podijelilo je Nobela za 2019. godinu na području ekonomije, odlukom Švedske kraljevske akademije znanosti.

Amerikanci Abhijit Banerjee, Michael Kremer i Francuskinja Esther Duflo dobili su Nobelovu nagradu za ekonomiju "za eksperimentalni pristup u borbi protiv globalnog siromaštva", objavila je Švedska kraljevska akademija znanosti.

Njihov rad direktno je pomogao više od pet milijuna djece u Indiji programom dopunskog školovanja.

Švedska kraljevska akademija znanosti ocijenila je da je njihov eksperimentalni pristup u borbi protiv globalne ekonomije transformirao ekonomiju razvoja u svega dvadeset godina te od nje napravio ugledno istraživačko polje.

