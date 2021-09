Trogodišnji dječak pronađen je živ u ponedjeljak, tri dana nakon što je nestao s ruralnog posjeda svoje obitelji u Novom Južnom Walesu, saveznoj državi na istoku Australije, rekla je policija.

Dječaka je uočio helikopter u ponedjeljak prijepodne, gotovo 72 sata nakon što je posljednji put viđen na ruralnom posjedu u Puttyju, oko 110 kilometara sjeverozapadno od Sydneyja, priopćila je policija Novog Južnog Walesa.

Nakon tordnevne potrage dječak je ponovno sa svojom obitelji, a pregledali su ga i liječnici hitne pomoći, rečeno je u priopćenju.

Policija je također objavila snimku dječaka kako pije vodu iz potoka.

"Ovo je dobra novinska priča", rekla je policijska inspektorica Tracy Chapman, dodavši da je činjenica što se nalazio tako blizu vode dječaku "potencijalno pružila mogućnost preživljavanja."

