Tri osobe izgubile su život u pucnjavi na svečanosti dodjele diploma u okrugu glavnog grada Filipina, uključujući i bivšu gradonačelnicu s nestabilnog juga zemlje, rekla je policija.

Čelnik lokalne policije Quezon Cityja Remus Medina rekao je da je pucnjava bila atentat na bivšu gradonačelnicu južnog grada Lamitan Cityja, Rose Furigay.

Osumnječenik, koji je ranjen u razmjeni vatre s pripadnikom snaga sigurnosti kampusa te uhićen, sada se nalazi u pritvoru i na ispitivanju, rekao je Medina.

"Izgleda kao da je bio odlučan ubojica", rekao je Medina, dodavši da su kod ubojice pronađena dva pištolja.

Quezon je dio regije glavnog grada Manile, niza od 16 gradova s više od 13 milijuna stanovnika.

