Još jedan kandidat koji se ranije ovoga mjeseca natjecao za načelnika općine Travnik u BiH umro je u ponedjeljak nakon što je na sam dan izbora preminuo kandidat koji je pobijedio.

Savez za bolju budućnost potvrdio je da je tijekom dana iznenada umro njihov član Elvedin Kanafija (54) koji je bio kandidat za travničkog načelnika. Njega je na izborima 15. studenog zaokružilo nešto više od 1200 ili pet posto birača i završio je na četvrtom mjestu.

Pobjedu je odnio liječnik Mirsad Peco kojega je kandidirala Stranka demokratske akcije (SDA), no on je na izborni dan iznenada umro. Drugi po broju osvojenih glasova je kandidat HDZ-a BiH Goran Pejaković kojemu je povjerenje dalo nešto više od 6600 ili 29 posto birača.

Izborno povjerenstvo još nije proglasilo pobjednika izbora, jer se tako nešto nikada nije dogodilo, a izborni zakon ne nudi rješenja. Iz SDA traže da se izbori ponove, a HDZ BiH inzistira da se njihov kandidat proglasi pobjednikom. Izborno povjerenstvo sada pokušava naći rješenje po uzoru na praksu u drugim državama.

Brazilski političar na respiratoru izabran za gradonačelnika

Maguito Vilela je u nedjelju izabran za gradonačelnika brazilskog grada Goianije no on to još ne zna jer je veći dio mjeseca proveo na respiratoru u induciranoj komi zbog zaraze COVID-19.

Njegov je slučaj živ primjer razmjera pandemije koronavirusa u Brazilu koji ima najveći broj umrlih u svijetu od te bolesti nakon Sjedinjenih Država. Više od 6,3 milijuna Brazilaca je zaraženo a gotovo 173.000 umrlo od COVID-19, po podacima ministarstva zdravstva.

Vilela, bivši senator iz centrističkog Demokratskog pokreta, bio je 20 listopada pozitivan na testu za koronavirus. Tjedna dana kasnije primljen je u bolnicu Albert Einstein u Sao Paulu, a intubiran je 30. listopada.

S respiratora je skinut 8. studenog, ali je ponovno vraćen 15. studenog kada je prošao u drugi krug izbora s konkurentom iz socijaldemokratske stranke, Vanderlanom Cardosom.

U nedjelju je izabran za gradonačelnika Goianije, grada od oko 1,5 milijuna stanovnika u središnjem dijelu Brazila, 200 kilometara jugozapadno od prijestolnice Brazilije.

Dobio je 52,6 posto glasova. Vilelin dogradonačelnik Rogerio Oliveira da Cruz je nakon izborne pobjede sazvao konferenciju za medije na kojoj se molilo za gradonačelnikovo zdravlje.

"Svi Maguitini planovi će biti izvršeni u iduće četiri godine a on će biti s nama", rekao je dogradonačelnik, po portalu G1.