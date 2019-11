U subotu je građane središnje BiH preplašio potres od 4,7 po Richteru. Nešto slabiji potres pogodio je isto područje i u nedjelju ujutro.

Nakon jučerašnjeg potresa od 4,7 stupnja po Richteru, područje Travnika u BiH u nedjelju ujutro opet se treslo. No drugi potres je ipak bio slabiji, 3,3 po Richteru.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.3 in Bosnia and Herzegovina 43 min ago pic.twitter.com/Vn5VRmIS9v