Najmanje dvadeset osoba poginulo je u požaru školskog doma u središnjoj Gvajani, u Mahdiji, rudarskom gradu smještenom oko 200 km južno od glavnog grada Georgetowna, objavila je gvajanska vlada u priopćenju za javnost u noći s nedjelje na ponedjeljak.

"S velikom tugom donosimo vam tragične novosti o požaru u domu u srednjoj školi Mahdia. Broj poginulih trenutno iznosi 20, dok je još nekoliko ljudi ozlijeđeno", navodi se u priopćenju za javnost.

Prethodno je Irfaan Ali, predsjednik ove male zemlje na sjeveroistoku Južne Amerike, govorio o "velikoj katastrofi" iz zračne luke u glavnom gradu Georgetownu gdje je čekao dolazak spasilaca.

At lease 20 children lost their lives in a late night fire at a school dorm in the gold mining town of Mahdia in Guyana pic.twitter.com/Aen0ADF6eP