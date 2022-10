Sjevernu Irsku potresla je snažna eksplozija na benzinskoj pumpi u petak kasno navečer, usmrtivši najmanje sedam osoba.

Policija je za sada potvrdila sedam smrtnih slučajeva nakon eksplozije na benzinskoj pumpi u Sjevernoj Irskoj.

Police in Ireland say seven people are now confirmed to have died following an explosion at a petrol station in Creeslough, County Donegal yesterday For more on this and other news visit https://t.co/NEDMP2uP6W

Nekoliko se ljudi još vodi kao nestalo te se strahuje da bi se broj umrlih mogao povećati. Do eksplozije je došlo na benzinskoj pumpi Applegreen u selu Creeslough.

Eksplozija u Sjevernoj Irskoj (Foto: Twitter / Dublinska vatrogasna brigada)

We are deeply saddened & shocked to learn the devasting news that lives have been lost in today’s tragic incident at Creeslough in Co Donegal. Our thoughts and prayers are with the families & friends of the deceased, those who have been injured, and the wider Creeslough community