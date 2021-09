Tornado je u Kielu napravio veliku štetu, a ukupno je ozlijeđeno sedam osoba.

U sjevernonjemačkom gradu Kiel tornado je napravio veliku štetu u srijedu, 29. rujna. Njemački meteorološki servis najavio je vjetar jačine do 110 kilometara na sat, a za vikend najavljuju jaku kišu.

Tornado je čupao drveće i krovove na kućama. Nekoliko osoba iz veslačkog kluba odbačeno je u more. Ukupno je troje teško ozlijeđenih, dok su četiri osobe prošle s lakšim ozljedama.

"Takvo se nešto uopće ne može predvidjeti", rekao je meteorolog Sebastian Wache, piše Bild.

Just observed a tornado while riding the bus home. A lot of rescue staff on its way. Sad news is that there are reports of several people injured … Please stay safe @stadt_kiel @kn_online @NDRsh #Tornado #Kiel pic.twitter.com/Odfhmy4iwB