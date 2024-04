Sravnjene kuće, odneseni krovovi: Deseci tornada pogodili državu, najavljeni novi udari

Deseci tornada pogodili su središnji dio Sjedinjenih Država, uzrokujući značajnu štetu i ozlijedivši najmanje tri osobe, objavile su vlasti, a prenosi AFP.

Američka meteorološka služba (NWS) zabilježila je u petak više od 70 tornada diljem zemlje, većina njih oko grada Omahe, Nebraske i blizu Iowe. Rezultat su deseci uništenih zgrada i domova, pokidani dalekovodi i vlakovi iskočili iz tračnica. U Elkhornu, predgrađu Omahe, slike pokazuju sravnjene kuće, odnesene krovove i ogoljelo drveće.

Less than a mile from my house. #Omaha and #Elkhorn going to need a lot of help with rebuilding. #Nebraska #Tornado pic.twitter.com/T3CMXYXb6p — Michael J Schwabe, MD, MS (@michael22joseph) April 26, 2024

"Spasioci nastavljaju provjeravati pogođene kuće i pružaju pomoć svim ozlijeđenima", napisala je policija Omahe na X-u.

Južnije, u blizini grada Lincolna, tornado je pogodio industrijski kompleks. Otprilike 70 ljudi koji su bili ondje kada se zgrada urušila evakuirano je, no troje ih je ozlijeđeno, ali nisu u životnoj opasnosti, rekle su vlasti okruga Lancaster na konferenciji za novinare.

One of the most craziest & terrifying video of ongoing Tornado in Nebraska, Omaha!



These scenes are not from a Sci-fi movie or AI generated twisters visuals, it's happening for real right now ! 🤯#Tornado #Omaha pic.twitter.com/0BodQd1ULX — Syed Hamza 👑 (@TheSavageHamza) April 27, 2024



NWS, koji je u petak objavio brojna upozorenja o tornadu u nekoliko država u središnjem dijelu Sjedinjenih Država, predviđa da će se ovaj meteorološki fenomen nastaviti i u subotu u ovoj golemoj regiji poljoprivrednih ravnica, uključujući i Teksas.

Unreal—a massive tornado is captured on video crossing I-80 in Nebraska near Omaha pic.twitter.com/EWNeWuo5IU — Julia 🇺🇸 (@Jules31415) April 26, 2024



Tornada, vremenski fenomen koji je koliko impresivan toliko i teško predvidiv, relativno je čest u Sjedinjenim Državama, osobito u središnjim i južnim dijelovima zemlje.