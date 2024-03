Picula: "BiH odaje rezultate pod pritiskom, a članstvo je točka konsenzusa pa se možemo nadati novom izbornom zakonu"

Tonino Picula pojašnjava što preporuka za otvaranje pristupnih pregovora zapravo znači za BiH.

"Mislim da je riječ o strateškoj odluci EU-a, na tragu odgovora na dosita ozbiljno promijenjene geopolitičke okolnosti. Kada znamo da je pristup EU-u jedna od rijetkih točaka o kojima postoji konsenzus u BiH tada doista možemo pretpostaviti da će ova vijest potaknuti ukupne pozitivne promjene jer upravo smo vidjeli u zadnjih nekoliko mjeseci da vlast u BiH pod pozitivnim pritiskom može ostvariti opipljive rezultate", pojasnio je.

"A pristupni pregovori nisu ništa osim stalnog institucionalnog pritiska da se stvari mijenjaju na bolje. Kad niste u pristupnom procesu tada se naravno puno više kalkulira, ali kada jednom sjednete i počnete pregovore tada imate i radni plan i mjerila. Tada se stvari moraju početi mijenjati inače nema uspjeha", dodao je.

Picula smatra kako će ovo mogao biti poticaj da se postigne i dogovor o izbornoj reformi.

"Promjena izbornog zakona je jedna od obveza BiH. Znamo da je komisija prije nekoliko godina odredila 14 prioriteta koje moraju ispuniti. U posljednje je vrijeme usvojeno nekoliko tih zakona, ali čini se da će izborni zakon biti tvrd orah. Međutim, ako pratimo što se događalo s pristupnim pregovorima svih drugih kandidatkinja, danas članica, tada zapažamo da su sve one u jednom trenutku morale mijenjati svoje Ustave. Mislim da BiH neće u tome biti izuzetak", rekao je.

"Trenutno imamo interpretaciju uglavnom bošnjačkih stranaka kako je promjena izbornog zakona gotovo nemoguća jer za takvo nešto promijenio Ustav, a da bi se promijenio Ustav BiH, aneks 4 Daytonskog sporazuma, treba imati i odgovarajuću većinu u zakonodavnim tijelima koju je vrlo teško postići. Međutim, promjene Ustava su neizbježne", obrazložio je.

"Ja bih volio kao svi koji podržavaju politiku proširenja i napredovanja BiH da se to dogodi i znatno ranije. Hoće li to uspjeti domaći političari ili će to biti napravljeno intervencijom visokog predstavnika to je pitanje. Gospodin Schmidt je najavio da će intervenirati u izborno zakonodavstvo, ali samo u onom njegovom tehničkom dijelu i to prije lokalnih izbora u listopadu. Ali ako što sam rekao BiH očigledno daje rezultate pod pritiskom, a članstvo je točka konsenzusa pa se možemo nadati novom izbornom zakonu", zaključio je

