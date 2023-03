Gotovo 700 djevojčica otrovano je plinom u iranskim školama od studenog. Mnogi vjeruju da iza napada stoje klerikalne skupine koje žele da se škole za djevojčice zatvore.

Stotine iranskih djevojčica u različitim školama pretrpjele su napade plinom posljednjih mjeseci. Neki političari izrazili su sumnju da su učenice meta vjerskih skupina koje se protive obrazovanju djevojčica.

Iranski ministar zdravstva rekao je da je riječ o "blagom otrovu", a istraga policije do sada nije dala nikakve konkretne rezultate iako trovanja traju od studenog.



Napadi se događaju u kritičnom trenutku za iranske klerikalne vlasti, koje se suočavaju s mjesecima protuvladinih prosvjeda izazvanih smrću mlade Iranke u pritvoru policije za moral.

Neki Iranci nagađaju da učenice truju kako bi im se osvetili za njihovu ulogu u nemirima. Društvene mreže preplavile su video snimke na kojima se vidjelo da učenice skidaju marame i skandiraju protiv vlasti koja ograničava prava žena.

Do sada su napadi zabilježeni u više od 30 škola u četiri grada. Posljednji slučajevi prijavljeni su prošlog tjedna kada je otrovano najmanje 194 djevojčica u četiri škole u gradu Borujerdu.

Prema objavama na društvenim mrežama, hospitalizirane učenice rekle su da su prije nego što su osjetile mučninu i lupanje srca, osjetile miris mandarine ili pokvarene ribe.



Neki su roditelji u međuvremenu odlučili ispisati svoje kćeri iz škola.



"Dužni ste osigurati sigurnost moje djece! Imam dvije kćeri", vikao je jedan otac u videu koji je podijeljen na društvenim mrežama. "Dvije kćeri... i sve što mogu učiniti je ne dopustiti im da idu u školu."

Another case of poisoning has been reported at a school for girls in #Iran, this time at a school located in the Narmak neighborhood of #Tehran. The parents of the affected students are significantly concerned.#PoisoningIran pic.twitter.com/g2ol7w0d9M