U samo nekoliko sekundi, dvojica pilota uspjela su spustiti onesposobljeni avion Airbus u polje kukuruza u blizini Moskve i spasiti 233 života.

Nakon što je jato ptica zaustavilo motore aviona s 233 putnika i člana posade, pilot Damir Yusupov i kopilot Georgy Murzin morali su brzo reagirati. Sekunde su odlučivale o životima svih u avionu Airbus 321 ruske kompanije Ural Airlines.

Avion je tek poletio iz međunarodne zračne luke Zhukovksy kod Moskve, a jato ptica zaustavilo je oba njegova motora. Piloti u kokpitu odlučili su sletjeti "na trbuh" u polje kukuruza, daleko od obiteljskih kuća i na taj su način spasili sve u avionu.

Damir Yusupov, 41-godišnji pilot rođen u Sibiru nije tipični pilot. Nema, poput njegovih kolega vršnjaka, desetke tisuća sati leta iza sebe. Naprotiv, Yusupov je u svojoj karijeri pilota odradio tek tri tisuće sati leta. To je dvostruko manje sati nego je potrebno za zapovjedno mjesto u kokpitu, no to se nije pokazalo presudnim u krizi u kojoj je morao reagirati u četvrtak.

Odbila ga pilotska škola

Inače, Yusupova je u tinejdžerskim godinama škola za pilote odbila primiti zbog medicinskih razloga. Umjesto za pilota, školovao se za pravnika. Nezadovoljan time što mu se nije ispunio san, nakon završenog školovanja u pravnoj struci odlučio se prekvalificirati. Pilotsku školu završio je s odličnim uspjehom. Njegovi kolege opisuju ga kao smirenog, skromnog i nadasve profesionalnog.

Let u četvrtak opisao je na konferenciji za novinare. "Bilo je i drugih opcija i dobro je što ih nismo iskoristili. Da smo se pokušali vratiti, ne znam što bi se dogodilo", prokomentirao je prisilno slijetanje u polje kukuruza Yusupov. Novinarima je kazao da je prvo htio okrenuti avion, ali kad je vidio da se i drugi motor pokvario - znao je da je udarac u zemlju "neizbježan".

Slijetanje bez kotača

Posada je donijela odluku o slijetanju "na trbuh", bez spuštanja kotača jer je postojala opasnost da se avion prevrne i posljedice su mogle biti puno gore. "Pokušao sam meko prizemljiti avion tako da je slijetanje prošlo s minimalnom brzinom", kazao je. "Ne osjećam se kao heroj jer sam učinio ono što sam trebao da bih spasio avion, putnike i posadu", dodao je Yusupov.

Georgy Murzin, 23-godišnji kopilot dobio je licencu za pilota prije samo dvije godine. Diplomirao je na Državnom sveučilištu civilnog zrakoplovstva u Sankt Peterburgu 2017. Mladi pilot skupio je samo 600 sati leta u trenutku kad se našao u situaciji u kojoj se niti jedan pilot ne želi naći, piše RT.

Slijetanje Airbusa 321 Ural Airlinesa pohvalili su mediji, ali i stručnjaci. "Piloti su se sjajno snašli jer su bili prilično nisko kad se dogodio udar ptica, a snage u motorima gotovo da nisu ni imali", kazao je David Laermont, urednik magazina FlightGlobal. "Rusija ima povijest odličnih pilota, to je zanimanje na koje su Rusi ponosni", dodao je. Kremlj je najavio da će odlikovati "pilote - heroje".