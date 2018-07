Deseci tisuća Rusa sudjelovali su u subotu u prosvjedima koje je diljem zemlje organizirala Komunistička partija protiv prijedloga povećanja dobne granice za odlazak u mirovinu.

U Moskvi je 100.000 ljudi, po procjeni organizatora, a oko 10.000 po procjeni novinara, sudjelovalo na odobrenom prosvjednom skupu protiv reforme o kojoj se trenutačno raspravlja u parlamentu.

Na moskovskim ulicama mnoštvo je izvikivalo slogane poput "Putine, ne diraj u naše mirovine!" i nosilo transparente s porukom "Želimo živjeti od mirovine, a ne umrijeti na poslu".

Prosvjedi su organizirani i u desetak drugih gradova, od sibirskog krajnjeg istoka do zapada zemlje.

U Sankt Peterburgu, drugom po veličini gradu u zemlji, oko 1.000 ljudi se okupilo noseći crvene zastave a među njima je bila i po koja Staljinova slika.

U Novosibirsku, na zapadu Sibira, prosvjedovalo je 1.200 ljudi, objavila je državna agencija Tass, prenoseći informaciju gradskih vlasti.

Ovo nesvakidašnje protivljenje reformi koju podupire predsjednik Vladimir Putin, izraženo je i peticijom za poništenje reforme kojom je na internetu do sada prikupljeno 2,9 milijuna potpisa. Reformi se protivi i Komunistička partija, koja se nerijetko želi dodvoriti Kremlju.

Povećanje dobne granice za mirovinu prvi put u 90-ak godina

Popularnost Vladimira Putina, koji nije spominjao mirovine u svojoj kampanji za izbore u ožujku na kojima je pobijedio, pala je u srpnju na 64 posto, nakon 80 posto u svibnju, navodi ruski Institut za istraživanje javnog mišljenja (VCIOM).

"Mnogi su vjerovali Putinu kad je rekao da neće biti mirovinske reforme. No bila je to demagogija. Jako me je razočarao", rekla je Irina Ivanova, 49-godišnja prosvjednica u Sankt Peterburgu.

Po nacrtu zakona postupno bi se povećala dobna granica za odlazak u mirovinu - što se u Rusiji događa prvi put u posljednjih devedesetak godina - na 63 godine za žene i na 65 za muškarce. Sada je ta dob 55 godina za žene i 60 za muškarce.

Vođa oporbe Aleksej Navaljni pozvao je pristaše na odobreni skup u nedjelju poslijepodne u Moskvi. (Hina)