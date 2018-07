Vladimir Putin i Donald Trump su se prošli tjedan sastali na summitu u Helsinkiju, nakon kojeg je Trump doživio žestoke kritike i optužbe u domovini da se nije dobro snašao na tom susretu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je potvrdio da je predsjednika SAD-a Donalda Trumpa pozvao u Moskvu te da su obojica spremni za nove sastanke na vrhu, pod uvjetom da se stvore dobri preduvjeti za njihovo održavanje.

Govoreći na summitu čelnika BRICS-a, Brazila, Rusije, Indije, Kine i JAR-a, Putin je kazao da telefonski pozivi između Moskve i Washingtona nisu dovoljni te da se dvije strane moraju sastajati kako bi razgovarali o pitanjima poput iranskog nuklearnog sporazuma i globalnih sukoba.

"Spremni smo na takve sastanke. Svakako smo spremni pozvati predsjednika Trumpa u Moskvu. On već ima takav poziv. Ja sam mu to rekao", rekao je Putin i dodao da je on spreman otići u Washongton "ako se stvore pravi uvjeti za rad".

Ruski predsjednik je također rekao da je moguće da će se sastati s Trumpom na marginama sumita skupine G20 ili nekog drugog međunarodnog događanja.

Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders u petak je rekla da je Trump otvoren za posjet Moskvi "nakon što primi službeni poziv". (Hina)