Putnik je preminuo na letu Turkish Airlinesa koji je letio iz Istanbula za San Francisco. Zbog incidenta je avion prisilno sletio u Chicago, ali se tijelo preminulog putnika sada navodno vodi kao nestalo.

Let 79 Turkish Airlinesa poletio je iz Istanbula 13. srpnja, a dok je letio iznad Grenlanda, putnik je pretrpio tešku medicinsku hitnu situaciju. Iako je posada isprva planirala preusmjeriti let na Island, stanje putnika se pogoršalo i preminuo je. Let je nakon toga preusmjeren za Chicago.

"Slijedom toga, donesena je odluka da se nastavi prema Sjevernoj Americi, a ne da se skrene izvan američkog zračnog prostora", rekao je Aviation A2Z za SFGATE.

"Po ulasku u zračni prostor iznad Sjedinjenih Država, posada se odlučila za slijetanje na aerodrom Chicago O'Hare, glavno međunarodno čvorište sposobno za rješavanje hitnih slijetanja s odgovarajućom medicinskom podrškom i objektima", dodali su.

Iako bi tijelo putnika trebalo biti pod nadležnošću Ureda medicinskog istražitelja okruga Cook, glasnogovornica Natalia Derevyanny je za SFGATE rekla da ne postoji zapis o preminulom niti da im je tijelo doneseno s leta, kao i da ured nema nikakve slučajeve koji bi odgovarali opisu incidenta.

Danas nije jasno gdje se nalaze posmrtni ostaci, piše The Independent.

Voditelj postaje Turkish Airlinesa u San Franciscu potvrdio je da su preostali putnici preusmjereni na svoje odredište, ali gdje se nalaze posmrtni ostaci preminulog putnika nije poznato.

Zrakoplovna tvrtka nije potvrdila identitet putnika niti otkrila uzrok smrti, osim što je napomenula da se radilo o medicinskoj hitnosti.