Misterij dječaka iz Dunava: Pronađen je omotan folijom i s kamenom na tijelu - "Netko negdje zna nešto o njemu"

"Netko negdje zna nešto o ovom dječaku. Zato je važno da određene podatke javno objavimo. Bilo da je bio žrtva trgovine ljudima, otmice ili nasilja, posvećeni smo tome da iskoristimo snage Interpola kako bismo ga identificirali i pomogli istražiteljima da osvjetle okolnosti njegove smrti", kazao je glavni tajnik Interpola Jürgen Stock.

Dječak, čije tijelo je pronađeno u Dunavu umotano u foliju s kamenom na tijelu, imao je pet ili šest godina, bio je visok 110 centimetara, težak 15-ak kilograma, imao je smeđu kosu te krvnu grupu 0.

Do you know this boy?

German police and INTERPOL are asking for the public’s help in identifying a deceased boy and to determine the suspicious circumstances surrounding his death.#IdentifyMehttps://t.co/C3tR6mJHAh