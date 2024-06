SAD šalje moćno oružje Ukrajini: Može pogoditi mete na 100 kilometara

Američki predsjednik Joe Biden planira Ukrajini osigurati još jedan sustav za protuzračnu obranu Patriot za obranu od ruskih zračnih napada, izvijestio je u utorak New York Times pozivajući se na neimenovane izvore iz američke vlade.

Biden je odluku donio nakon niza sastanaka na visokoj razini prošlog tjedna, objavio je list. Šef službe za odnose s javnošću američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby nije to potvrdio. Prema New York Timesu, sustav o kojem je riječ nalazi se u Poljskoj i mogao bi biti razmješten na bojišnicu u Ukrajini za nekoliko dana. Ako se to potvrdi, to bi bio drugi sustav Patriot američke proizvodnje koji je Washington isporučio Kijevu.

Biden je dao zeleno svjetlo za prvi sustav prije 18 mjeseci kada je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski prvi put putovao u SAD nakon ruske invazije na Ukrajinu kako bi se obratio američkom Kongresu. SAD također isporučuje Ukrajini rakete Patriot.

Pročitajte i ovo uzbuna u europi Dignuti NATO-ovi avioni! Moćne borbene letjelice brane zračni prostor nakon najnovijeg poteza Rusije

Patriot se smatra jednim od najnaprednijih raketnih sustava za protuzračnu obranu u modernom ratovanju. Može se koristiti za borbu protiv neprijateljskih zrakoplova, balističkih i krstarećih projektila. Obrambene rakete mogu pogoditi mete na udaljenosti od oko 100 kilometara na visinama do 30 kilometara.

Njemačka je također dala Ukrajini dva takva sustava i obećala poslati još jedan. Zelenski, koji je u utorak bio u Berlinu na konferenciji za obnovu Ukrajine, također je posjetio ukrajinske vojnike koji se trenutačno nalaze u Njemačkoj na obuci za korištenje Patriota.