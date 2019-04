Britanska premijerka Theresa May kazala je u subotu kako sada postoji jasan izbor između izlaska Britanije iz Europske unije s dogovorom i opcije u kojoj niti neće doći do Brexita, javile su novine The Observer.

"Budući da je parlament pokazao da će zaustaviti izlazak Ujedinjene Kraljevine bez dogovora, sada imamo jasan izbor: napustiti Europsku uniju s dogovorom ili ju nećemo napustiti uopće", kazala je May, prenio je The Observer.

"Što se dulje ovo razvlači, veći je rizik da Ujedinjeno Kraljevstvo uopće ne izađe", dodala je.

May je u petak pisala predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku tražeći odgodu Brexita do 30. lipnja kako bi omogućila podijeljenim zastupnicima da usvoje sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

"Ujedinjeno Kraljevstvo predlaže da to razdoblje završi 30. lipnja 2019.", napisala je May u pismu.

Ona je izjavila da u slučaju postizanja dogovora prije tog datuma, Britanija predlaže prijevremeno okončanje te odgode.

Visoki dužnosnik EU-a rekao je ranije u petak kako će Tusk vjerojatno ponuditi Britaniji fleksibilno produženje roka za izlazak iz EU-a do godine dana, s mogućnošću da ode ranije.

Po riječima dužnosnika, ta bi opcija mogla biti predstavljena May na summitu EU-a posvećenom Brexitu, koji će se 10. travnja održati u Bruxellesu. Ako premijerka to prihvati, Britanija će morati održati izbore za Europski parlament u svibnju.

List Sunday Telegraph piše da ministri u vladi Therese May razmišljaju o kolektivnoj ostavci ako čelnici EU-a natjeraju May da prihvati odgodu zbog koje bi Ujedinjeno Kraljevstvo moralo sudjelovati na europskim izborima. (Hina)