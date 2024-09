VIDEO Potopljena mjesta, neka i bez struje, a umjesto cesta - rijeke: Poplave poharale središnju Europu

15:50 Obilne padaline u Češkoj već su uzrokovale porast vodostaja rijeke Labe, a Češka meteorološka služba (CHMU) objavila je da je palo do 170 milimetara oborina u najteže pogođenim regijama u prethodna 24 sata.

Vlasti su izdale najviši stupanj upozorenja na poplave na oko 35 lokacija, izvijestila je češka novinska agencija ČTK.

Više od 60.000 kućanstava ostalo je bez struje, izvijestio je ČTK pozivajući se na dobavljače energije.

Najgore je pogođena sjeverozapadna regija Usti nad Labem uz granicu s Njemačkom.

Tamo je više od 20.000 kućanstava privremeno bez struje zbog pada drveća na nadzemne dalekovode uslijed jakog vjetra.

Selo Mikulovice na sjeveroistoku zemlje u blizini poljske granice poplavljeno je rano u subotu.

U Pragu su u punom jeku pripreme za očekivano izlijevanje rijeke Vltave, a duž obale rijeke podignute su protupoplavne barijere.

Brodski promet je obustavljen.

U gradu Česke Budejovice na jugu zemlje vatrogasci od petka navečer postavljaju brane protiv poplava duž rijeka Malse i Vltave.

Očekuje se da će vodostaj u rijekama u Češkoj dodatno porasti tijekom vikenda, upozorili su meteorolozi, a vrhunac se očekuje u Pragu u nedjelju ujutro.

16:07 S druge strane ganice, u jugozapadnoj Poljskoj, vlasti su rekle da je količina padalina već premašila rekordne razine zablježene tijekom takozvane milenijske popalve 1997. godine koja je prouzročila golemu štetu.

U Jarnoltoweku, u blizini Mikulovica, meteorolozi su zabilježili količinu padalina od 161,5 milimetara, zbog čega je gradonačelnik naredio evakuaciju sela i još dva mjesta duž rijeke Zloty Polok.

Oko 400 stanovnika obližnjeg sela Glucholazy također je moralo biti evakuirano. Oko 100 vatrogasaca i 60 policajaca raspoređeno je u selu, rekao je ministar unutarnjih poslova Tomasz Simoniak koji je posjetio je mjesto.

"Situacija je došla do vrhunca u samo nekoliko minuta. Zaista nemamo puno vremena", upozorio je Simoniak nakon sastanka kriznog tima u Nysi.

"Najteže će biti narednih 24 do 36 sati", dodao je.

Neki od stanovnika sela Morow također su morali biti evakuirani jer se rijeka Mora izlila iz korita. Vatrogasci su odgovorili na ukupno 400 poziva u regiji.

Poljski meteorološki zavod očekuje nastavak kiše, a na 47 lokacija izdana je najviša razina upozorenja.

16:13 Austrijske vlasti također su izvijestile o poplavama u subotu ujutro.

U sjevernoj regiji Donja Austrija, spasioci su tijekom noći pozvani 160 puta, rekao je glasnogovornik. Očekuje se da će Dunav dosegnuti razinu kakvu dosegne jednom u trideset godina.

Sustavi za obranu od poplava postavljaju se u dolini Wachau, dok bi pritok, rijeka Kamp mogla prouzročiti poplavu kakva se događa jednom u stoljeću, navodi dpa.

Update on the current situation in Austria and the Czech Republic. #Flood #Danube #Hochwasser



The overview shows how the high flows travel further and further down the Danube. https://t.co/YdYehPvnxP pic.twitter.com/7A9gDDrJHw