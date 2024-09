VIDEO Stiže razorni i po život opasan uragan: U Louisiani proglašeno izvanredno stanje, traje evakuacija

Uragan Francine u srijedu prijeti New Orleansu i širem području Meksičkog zaljeva, od Louisiane do Floride i Alabame, zbog čega je zaustavljena četvrtina tamošnjih proizvodnih kapaciteta nafte i plina.

Guverner Louisiane Jeff Landry proglasio je izvanredno stanje uoči udara oluje očekivanog zapadno od New Orleansa u poslijepodnevnim satima. Očekuju se snažna kiša, vjetrovi, a ponegdje i tornado.

Američki predsjednik Joe Biden je na federalnoj razini također proglasio izvanredno stanje za tu saveznu državu, što će ubrzati potrebne operacije pomoći ili spašavanja.

Nekoliko okruga u blizini Zaljeva izdalo je naredbe o evakuaciji, a državni odjel za promet objavio je karte za napuštanje područja. Gradske vlasti New Orleansa dijele vreće s pijeskom na pet lokacija.

"Razorni i po život opasni uraganski vjetrovi očekuju se u srijedu u dijelovima južne Louisiane, gdje je na snazi upozorenje na uragan”, objavio je američki centar za uragane.

HURRICANE FRANCINE LANDFALL LATER TODAY



Francine is expected to strengthen today before making landfall near New Orleans later this afternoon into the evening as a Cat 2. Flooding rain and storm surge is likely in Louisiana before the flood threat moves into Mississippi. @wkyc pic.twitter.com/JmVxi8eV1X