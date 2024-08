AUDIO Muskov intervju s Trumpom kasnio više od 40 minuta: Trumpov glas zvučao prilično čudno

Najavljeni intervju milijardera Elona Muska s republikanskim kandidatom za predsjednika SAD-a Donaldom Trumpom na Muskovoj medijskoj platformi X kasnio je više od 40 minuta zbog tehničkih problema za koje je Musk okrivio "cybernapad".



Intervju je bio zakazan za dva sata ujutro po hrvatskom vremenu, odnosno u 20 sati po vremenu na istočnoj obali SAD-a, ali nakon što se prijavilo nešto više od 100.000 korisnika, došlo je do tehničkih problema koji su uzrokovali kašnjenje.

"Čini se kako se radi o masovnom DDOS napadu na X. Radimo na tome da ga ugasimo. U najgorem slučaju, krenut ćemo s manjim brojem slušatelja uživo i zatim emitirati neuređenu snimku odmah po završetku", objavio je Musk tijekom otklanjanja problema i dodao da je tijekom priprema njegova platforma mogla podržati oko osam milijuna istovremenih prijava.

Kada je intervju napokon započeo, brojač prijavljenih na X-u pokazivao je 1,3 milijuna prijava, a bivši predsjednik je na trenutke zvučao kao da šuška pa su neki od slušatelja komentirali da zvuči kao lik iz crtića, dok su drugi sugerirali kako bi se moglo raditi o kompresiji zvuka.

Musk, najbogatija osoba na svijetu, koji je uoči izbora 2020. godine podržavao aktualnog predsjednika, demokrata Joea Bidena, u međuvremenu je prešao u Trumpov tabor te je uvodni dio "razgovora" posvetio hvaleći Trumpovu "hrabrost" tijekom pokušaja atentata na njega 13. srpnja u Butleru u saveznoj državi Pennsylvaniji kada ga je metak pogodio u uho. Trump je uzvratio kako se namjerava vratiti u Butler na predizborni skup u završnici kampanje u listopadu.

U nastavku je Trump ponovio svoje brojne pretjerane tvrdnje poput one kako Rusija ne bi napala Ukrajinu da je on ostao na dužnosti predsjednika, hvalio je ruskog predsjednika Vladimira Putina, kineskog predsjednika Xija Jinpinga i vođu Sjeverne Koreje Kima Jong Una, redom autoritativne vlastodršce, rekavši kako su oni "vrh".

Također, Trump je izrazio ljutnju što je aktualna potpredsjednica Kamala Harris postala kandidatkinja Demokrata na skorašnjim izborima umjesto predsjednika Joea Bidena koji je povukao svoju kandidaturu kazavši kako se radi o "državnom udaru".

"Otkako je čitava ova prevara počela, ona nije dala niti jedan intervju", rekao je Trump koji je nakon te promjene izgubio svu prednost koju je imao u anketama.

