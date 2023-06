Tatica, kralj bunga-bunga zabava i seks vjeverica: Skandali po kojima ćemo pamtiti Berlusconija

Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi umro je u ponedjeljak, objavio je Reuters pozivajući se na "izvore". Berlusconi (86), milijarder koji je stvorio najveću talijansku medijsku kompaniju prije nego što je postao premijer, već je neko vrijeme bolovao od leukemije.

Silvija Berlusconija javnost će pamtiti više po seks skandalima, nego po političkom djelovanju. Medijske stupce redovito je punio zbog povezanosti sa starletama, brojnim suđenjima, optužbama za podmićivanja, podvođenja...

Javnost se zabavljala i detaljima s njegovih bunga-bunga zabava, a nakon razvoda oženio je čak 53 godine mlađu ženu.

Pobrojali smo neke od najvećih afera zločestog dečka talijanske politike, medijskog mogula, povijesne ličnosti svijeta i Italije koji je obožavao znatno, znatno, znatno, mlađe djevojke.

Prvi brak mu se raspao 2009. godine, kada je otkrivena njegova veza s tinejdžericom Noemi Letizijom kojoj je za rođendan poklonio ogrlicu vrijednu 8300 dolara. Njegova tadašnja supruga Veronica Lario izjavila je kako je njezin suprug bolesnik koji trči za curicama. Objavljeno je kako je maloljetnica Berlusconija zvala Papi, odnosno tatica.

Noemi je slavila rođendan u Berlusconijevoj Vili Certosa koja je pak 2009. godine bila i poprište raznih skandala vezanih za Berlusconijeve zabave.

U toj je vili 2009. godine tajno uslikan potpuno gol bivši češki premijer Mirek Topolanek. Te su slike tada obišle svijet i svjedočile o vrsti zabava koje su se odvijale unutar zidova vile.

Berlusconi je bio glavni protagonist afere bunga bunga. Afera je dobila ime po podzemnoj prostoriji u Berlusconijevoj vili. Prema sudskim svjedočenjima, djevojke su ondje izvodile erotske plesove, pri čemu su povremeno nosile maske s likovima poznatih osoba, primjerice američkog predsjednika Baracka Obame.

Proces koji je Berlusconija ponovo torpedirao na naslovnice medija, vrtio se oko Karime El Mahroug, plesačice u noćnom klubu poznate i kao Ruby kradljivica srdaca, koja je sudjelovala u noćnim zabavama u Berlusconijevoj vili kad je imala 17 godina, a on bio na čelu vlade.

Državno odvjetništvo u Milanu tvrdilo je i da je Berlusconi platio više od 10 milijuna eura brojnim djevojkama za zabavu koje su sudjelovale u njegovim zabavama, a kasnije svjedočile na sudu i nijekale njegovu umiješanost, uključujući sedam milijuna eura za Ruby.

Oslobođen je optužbi da je imao odnos s maloljetnicom i da je iskoristio položaj kako bi zataškao skandal, uglavnom zbog nedostatka dokaza.

2020. godine javnost je upoznata sa Silvijevom novom partnericom, Martom Fascinom, kolegicom iz stranke Forza Italia. Od njega je bila mlađa 53 godine, a prijašnju partnericu je ostavio jer je, kako je rekao, za njega bila prestara.

Svoju vezu objavio je na društvenim mrežama, a te je godine ponovo želio osvojiti vlast, pa se nagađalo da je objava veze dio njegove predsjedničke kampanje kojom nastoji namamiti parlamentarce na svoju stranu, poput "vjeverice koja skuplja orahe".

Berlusconi i Fascini imaju ista politička uvjerenja te vole i isti nogometni klub. Riječ je o A. C. Milanu kojem je Silvio bio predsjednik, a Marta je isto radila tamo, pisali su svojevremeno mediji, opisujući njihovu vezu.

Par je viđen u ožujku 2020. godine zajedno u odmaralištu Grand Resort u švicarskoj općini Bad Ragaz i već tada se šuškalo da su u vezi, no nijedno od njih to nije potvrdilo. No ubrzo je Silvijev glasnogovornik priopćio da je prekinuo s Francescom Pascale (35) nakon 10 godina, a stigla je i potvrda na društvenim mrežama.

S novim trofejem vjenčao se u vili Gernetto u gradu Lesmu gdje se okupilo šezdesetak gostiju.

Berlusconi, prozvan "besmrtnim" zbog svoje političke dugovječnosti, bio je u petak ponovno primljen u bolnicu San Raffaele u Milanu gdje je već više puta boravio.

Milijarder je 5. travnja bio hospitaliziran šest tjedana zbog slabosti povezane s plućnom infekcijom, no liječnici su otkrili da boluje od kronične leukemije.

Berlusconi je bio premijer tri puta od 1994. do 2011., bio je senator i predsjednik svoje desne stranke Forza Italia (Naprijed Italijo) i mlađi partner u krajnje desnoj koalicijskoj vladi sadašnje premijerke Giorgije Meloni.