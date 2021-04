Usidreni 272 metra dugačak tanker A Symphony koji je prevozio oko milijun barela nafte sudario se s brodom za rasuti teret. Nakon sudara iz tankera je u Žuto more uz obalu kineske luke Qingdao iscurila velika količina nafte.

Uprava pomorske sigurnosti Shandong potvrdila je da je došlo do izlijevanja nakon što se tanker pun nafte, u vlasništvu Symphony Shipholding SA i NGM Energy u utorak u 8:50 po lokalnom vremenu sudario s teretnim brodom Sea Justice.

Društvenim mrežama šire se fotografije na kojima se vidi da je na tankeru došlo do izlijevanja nafte u more.

AIS data from @MarineTraffic confirms that a cargo vessel called SEA JUSTICE (9309514) rammed right into a fully laden (1 million barrels) Suezmax tanker called A SYMPHONY (9249324) off the coast of Qingdao, China this morning. More to follow. Thx @tanker_cj for heads up. #OOTT pic.twitter.com/Xj2vT01xIK