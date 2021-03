Tegljenje broda Ever Given koji se nasukao u Sueskom kanalu

Kontejnerski brod koji se prošlog utorka nasukao u južnom dijelu Sueskog kanala u ponedjeljak je odsukan i trenutno pluta, objavila je uprava kanala.

Vijest jer odijeknula među brojnim brodarskim kompanijama čiji brodovi već danima čekaju na svoj prolazak Sueskim kanalom, kojim prolazi oko 12 posto sveukupnog pomorskog prometa.

Pramac kontejnerskog broda Ever Given u ponedjeljak ujutro oslobodili su tegljači, a do poslijepodneva je potpuno odvojen od obala kanala, javlja CNN.

Peter Bedrowski, izvršni direktor nizozemske kompanije Boskalis koja je sudjelovala u izvlačenju, izjavio da je brod ponovno zaplutao u 15:05 te "ponovno omogućio slobodan prolaz Sueskim kanalom".

Plovilo je nakon odvajanja od dna otegljeno do lokacije izvan kanala kako bi se na njemu obavile dodatne inspekcije, javlja BBC.

عاجل | نجاح محاولة تحريك السفينة إيفرجيفن بـ #قناة_السويس pic.twitter.com/OD7yPJq7Y3 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 29, 2021

Zasad nije poznato kada će točno pomorski promet moći normalno krenuti Suezom.