Recept za tjesteninu u središtu diplomatskog skandala: "Strašno. Prošla me jeza"

Nakon što je britanska web stranica Good Food objavila recept za tradicionalno talijansko jelo, nastao je gotovo pa diplomatski skandal između dvije države.

Britanci su naime promijenilo sastojke, što je kod Talijana izazvalo bijes.

Klasično rimsko jelo, tjestenina Cacio e pepe, poznato po tome što je jednostavno, no ipak izazovno za pripremu. Good Food je jelo opisao kao nešto što se može brzo pripremiti te recept nije uključivalo ispravne originalne sastojke, što su Talijani shvatili kao omalovažavanje.

U Cacio e pepe idu samo tri sastojka: špageti, crni papar i pecorino sir. Britanski list predložio je četiri sastojka: špageti, crni papar, parmezan i maslac te je predloženo i vrhnje za kuhanje.

Ogorčenje Talijana je bilo toliko da je udruženje restorana u Italiji pokrenulo postupak pred britanskim veleposlanstvom u Rimu. Pisma su poslana vlasniku Good Food-a i britanskom veleposlaniku Edwardu Llewellynu.

Talijanski mediji su opširno izvještavali o tom skandalu, a novinar televizije RAI između ostalog je rekao je: "Kakva teška pogreška. Prijedlog da se doda malo vrhnja, prošla me jeza".

"Možete napraviti sve varijacije na svijetu, ali ne možete koristiti izvorni talijanski naziv za jelo", rekao je Maurizio, vlasnik lokalnog restorana. "Moraš Cezaru dati ono što je Cezarovo!"

"Strašno. To nije Cacio e pepe. Ono što je Good Food objavio, s maslacem i parmezanom, to je tjestenina Alfredo", rekao je drugi vlasnik restorana.

"Naša tradicija se temelji na hrani. Ako dotaknete jedinu stvar koju imamo, u cijelom svijetu, to nas može malo rastužiti", piše BBC.

Prehrambeni brend Good Food donedavno je bio u vlasništvu BBC Studiosa prije no što je prodan privatnoj tvrtki. Još se nisu oglasili s komentarom na ovaj slučaj.