FOTO/VIDEO Talačka kriza u američkoj kompaniji u Turskoj: Naoružani napadač zatočio sedam zaposlenika

Naoružani muškarac uzeo je osoblje američke tvrtke Procter & Gamble u Turskoj za taoce, izvijestili su lokalni mediji. Mediji prenose da je muškarac djelovao u očitom prosvjedu protiv izraelske vojne kampanje u Gazi.

Neidentificirani muškarac ušao je u tvornicu u industrijskoj zoni Gebze u pokrajini Kocaeli oko 15 sati, potvrdio je Reuters, dodajući da je policija požurila na lice mjesta i pokušavala ga nagovoriti da se preda.

Vjeruje se da je sedam ljudi uzeo za taoce - šest muškaraca i jednu ženu, a smatra se da otmičar ne djeluje sam. Turske vlasti nisu izdale nikakvo priopćenje o incidentu.

Jedna fotografija koju su objavili lokalni mediji prikazuje muškarca čije je lice bilo prekriveno palestinskim šalom.

There is a hostage situation southeast of Istanbul right now at the factory of American manufacturer Procter & Gamble. 2 gunmen have taken 7 hostage in protest of the Gaza war. pic.twitter.com/eDtv5B2dAR