Zabrinjavajući trend među mladima može ostaviti i trajne posljedice: "Borbu protiv starenja smo doveli do apsurda"

"Danas sve mlađe, nećemo reći samo djevojke već i djevojčice od 8 ili 9 godine započinju skin care rutinu, međutim to nije čista skin care rutina već niz proizvoda koji sadržavaju aktivne sastojke i sastojke koje su namijenjeni odrasloj koži u svrhu nekog anti age tretmana", rekla je za Dnevnik Nove TV specijalistica dermatologije i venerologije Maja Kolić.

Upravo su o jednom takvom slučaju izvijestili britanski mediji. Doktorica Kolić kaže kako korištenje ovakvih proizvoda kod djece može dovesti do iritacije, alergija, čak ostaviti trajne ožiljke. Zašto onda djevojke to rade?



"Korištenje anti age krema kod već djece ukazuje na to da smo mi društvo koje je jako antiageističko, odnosno borbu protiv starenja smo doveli do apsurda da i djeca to već žele koristiti", govori psihologinja dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić.

Odgovor možda stoji i u društvenim mrežama. Jer one su prepune videouradaka koji prikazuju njegu kože u kojima nerijetko bude i po desetak proizvoda koji se istovremeno stavljaju na lice.

"One zapravo vjerojatno ni ne razumiju - njima se sviđaju i bočice možda i ta prezenterica. One kopiraju neke starije osobe i žele prikazati sebe kao nekoga tko je u trendu, moderan i brine o sebi", dodala je psihologinja.

Svoje mišljenje o novim trendovima imaju i mlađi i stariji.

"Zapravo možda bi to pripisala nesigurnosti kod djevojaka jer znam da sam i ja prije bila nesigurna", smatra Saša.

"Generalno mi je žao radi toga i žao mi je što možda nemaju nekog sa strane da im kaže da možda to sve skupa zapravo u stvarnom životu nije tako kako izgleda na internetu", ispričala je Ana.

Sve ranije se javlja želja i za estetskim korekcijama.

"Često imamo situaciju da djevojke u dobi od 16, 17 godina požele aplikaciju filera, najčešće usnice ili da razmišljaju o botoksu", pojašnjava Kolić.

A svi zajedno bismo trebali razmisliti o tome što znači pravilna, umjerena njega, a što kada ipak u nekim stvarima pretjeramo.

