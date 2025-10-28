Trump s ovom državom priprema megapotez protiv Kine - detalji se još drže u tajnosti

Japanska premijerka Sanae Takaichi i američki predsjednik Donald Trump ušli su u posljednju fazu pripreme sporazuma o osiguravanju rijetkih zemnih metala i drugih ključnih minerala te osnaživanja lanaca opskrbe, izvijestile su u utorak novine Asahi.

Cilj sporazuma, koji dvoje čelnika planiraju potpisati na sastanku kasnije u utorak, je odgovoriti na pitanja gospodarske sigurnosti, nakon što je Kina u listopadu postrožila kontrolu izvoza rijetkih zemnih metala ključnih za proizvodnju mnogih proizvoda, od pametnih telefona do borbenih letjelica, prenose novine, citirajući dužnosnike japanske vlade.

Bijela kuća je, kao odgovor na prevlast Kine u globalnoj proizvodnji, isprva planirala nametnuti dodatnu carinu na kineski izvoz od 100 posto. No Washington i Peking u nedjelju su pripremili okvir sporazuma kojim bi se moglo zaustaviti povećanje američkih carina i kineskih ograničenja na izvoz kritičnih minerala.

Trump je od Tokija već osigurao obećanje o 550 milijardi dolara vrijednim ulaganjima u zamjenu za smanjenje visokih uvoznih carina.

Novoizabrana japanska premijerka Sanae Takaichi se nada da će u utorak dodatno zadiviti Trumpa obećanjima o kupovini američkih kamioneta, soje i plina te najaviti sporazum o brodogradnji, rekli su izvori upućeni u planove za Reuters.

Također, japanska čelnica planira predložiti Trumpa za Nobelovu nagradu za mir te poduzima korake kako bi ga službeno obavijestila o svojoj namjeri, prenosi televizija NTV, citirajući nekoliko vladinih izvora.

S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom trebao bi se sastati u četvrtak uoči samita Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji kako bi potvrdili uvjete sporazuma.