Tajni izvještaj: Putin i mafija u zajedničkom poslu, skladišta oružja na par kilometara od Hrvatske

Neoznačeni kalašnjikovi i suvremeno streljivo iz ruskih državnih tvornica sve češće završavaju u Italiji, gdje ih preuzimaju mreže organiziranog kriminala. Prema izvorima iz podzemlja i izvješćima europskih sigurnosnih agencija, riječ je o sofisticiranom sustavu krijumčarenja koji koristi sicilijanske luke i granične prijelaze u Furlaniji-Julijskoj krajini.

Za razliku od zastarjelih modela koji su kružili europskim crnim tržištem početkom 2000-ih, danas u Italiju pristiže novo, neoznačeno oružje, proizvedeno u ruskim državnim pogonima poput Imperatorskog Tulskog oružarskog zavoda u Tuli, najstarijoj ruskoj tvornici oružja i jednom od najvećih svjetskih vojno-industrijskih centara.

"Italija je arsenal", otkrio je novinaru Massimilianu Cocciji sugovornik iz rimskog kriminalnog podzemlja, dobro upoznat s lokacijama ruskog oružja u Italiji. Oružje koje ubija Ukrajince na fronti koristi i talijanski organizirani kriminal, a Linkiesta doznaje da se ne radi o istrošenim komadima iz ranih 2000-ih, već novoproizvedenom materijalu, bez serijskih brojeva i ravno iz tvornica

Prema analizi Europola iz 2023., pojava takvog materijala sugerira paradržavno suučesništvo Moskve u poticanju ilegalne trgovine.

Oružje se više ne gomila u velikim arsenalima, već se naručuje po potrebi. Ipak, dio pošiljki ostaje u skrivenim skladištima kao strateška rezerva kojom, prema izvorima, upravljaju sami dobavljači.

Najjasnija veza između ruskog oružja i talijanske mafije zabilježena je u Cataniji. U ožujku 2022., samo nekoliko dana nakon ruske invazije na Ukrajinu, policija je u četvrti San Cristoforo zaplijenila arsenal koji se povezuje s klanom Santapaola-Ercolano: stotine metaka, devet komada oružja i dva AK-47 kalašnjikova u savršenom stanju.

Prema svjedočenjima, skladišta se nalaze u predgrađima San Giovanni Galermo i Librino, gdje oružje dolazi istim morskim rutama kojima se šverca droga – preko Gioia Tauro ili luke Syracuse. Nije riječ o starim modelima, već o puškama specijalnih snaga i snajperima proizvedenima između 2010. i 2020.

Rusija održava i takovzvanu flotu duhova – teretne brodove pod zastavama pogodnosti koji izbjegavaju sankcije. Prema estonskoj obavještajnoj službi, neki od tih brodova koriste se i za transport malokalibarskog oružja, koje se istovaruje u sekundarnim lukama Sredozemlja. Na Siciliji su prijavljena sumnjiva pristajanja kod Auguste i Pozzalla, a pošiljke stižu skrivene u bačvama goriva i maziva kako bi se izbjegla kontrola.

Druga važna točka krijumčarenja je Furlanija-Julijska krajina, gdje je granična policija više puta presretala pošiljke oružja skrivenog u kamionima i automobilima. Prema izvješću Transcrimea, upravo je sjeveroistočna granica jedna od glavnih ulaznih točaka za male serije oružja namijenjene kriminalnim skupinama.

Uz vatreno oružje, tim se kanalima prema istoku šalju i komponente dronova i elektronički čipovi koji su pod sankcijama, što upućuje na dvosmjernu trgovinu – oružje za novac, tehnologija za vojnu upotrebu.

Izvješća Europola i UNODC-a upozoravaju da oružje s ukrajinskog ratišta i iz ruskih tvornica završava na europskim crnim tržištima, a Italija je posebno izložena zbog svojih luka i povijesnih mafijaških mreža. Dio materijala odmah ulazi u ilegalnu prodaju, dok drugi dio ostaje u „kontroliranim skladištima“, što upućuje na širu, geopolitičku strategiju Kremlja koja nadilazi samu mafiju i ulazi u zonu hibridnog rata.