Tajna ukrajinska jedinica otkriva kako je nanijela golemu sramotu ruskoj mornarici: "Vrijeme je za novi način ratovanja"

Ukrajinska obrambena obavještajna služba priopćila je u to vrijeme da je mali ruski ratni brod Ivanovets pretrpio višestruke udarce u trup prije nego što su ga potopile bespilotne letjelice u zaljevu na Krimskom poluotoku pod ruskom okupacijom.

Jedan od pilota bespilotnih letjelica koji stoji iza napada rekao je za CNN da je u napadu korišteno deset bespilotnih letjelica MAGURA, od kojih je šest pogodilo i na kraju potopilo ruski ratni brod - najnoviji sramotni gubitak za rusku crnomorsku flotu.

Dronovi su dugi samo nekoliko metara i pokreću ih vodeni skuteri, rekao je pilot, ali imaju veliki domet od oko 800 kilometara, što njegovoj jedinici daje slobodu da lansira svoje dronove s velikih područja obale za misije protiv ciljeva na Krimu.

Pilot, identificiran kao 13, član je specijalne jedinice u ukrajinskoj obrambenoj obavještajnoj agenciji (GUR), koja je povezana s nizom napada na Krim i samu Rusiju.

The GUR published footage of naval drone attacks on Russian missile boat Ivanovets in Ozero Donuzlav in occupied Crimea. As a result of a series of direct hits to the hull, the Russian ship suffered damage incompatible with further movement. It rolled to stern and sank. pic.twitter.com/1nczohhi11