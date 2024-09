Supertajfun Yagi u Aziji je bio najsnažnija oluja ove godine, a u subotu je stigao do sjevernoistočne obale Vijetnama.

Izazvao je klizišta i poplave tijekom vikenda u sjevernom Vijetnamu koji su rezultirali smrću najmanje 24 osobe i ozlijedili njih još 299.

Meteorološka agencija u ponedjeljak je upozorila na nove poplave i klizišta, napominjući da se količina oborina u nekoliko dijelova regije tijekom posljednja 24 sata kretala između 208 i 433 milimetra.

Društvenim mrežama kruži video vozača na mostu u Vijetnamu koji pokušavaju zaštititi jedni druge od snažnog vjetra.

Tijekom supertajfuna su na mostu ostali zarobljeni motocikli i ljudi koji nisu mogli krenuti zbog snažnog vjetra koji ih je mogao otpuhati.

U pomoć su im pristigli vozači automobila koji su vozili pored njih jako sporo kako bi ih svojim automobilom zaštitili od vjetra.

During the super typhoon Yagi in Vietnam, many car drivers drove very slowly to shield motorbikes and people from the strong wind (because the strong wind trapped them on the road or on the bridge, they could be blown away if they tried to move).