Nanmadol, jedan od najsnažnijih tajfuna koji je ikada pogodio Japan, u nedjelju se obrušio na južni otok Kyushu, objavio je Japanski meteorološki zavod (JMA) upozorivši na olujni vjetar i visoke valove.

Četrnaesti po redu pacifički tajfun ove sezone i daleko najveći koji je pogodio Japan, stigao je s rekordnim oborinama, dodaje JMA i upozorava da bi se rijeke zbog obilnih padalina mogle izliti.

Slike tajfuna Nanmadola iz svemira - 3 Foto: Twitter/Bob Hines

U sljedeća 24 sata očekuje se da će Kyushu biti zasut s 400 mm kiše te udarima vjetra do 234 kilometra na sat, a za očekivati je da će u središnjoj regiji Tokai pasti do 300 mm kiše.

VIDEO Zgrade se rušile kao od šale, 600 ljudi još uvijek zarobljeno u planinama

Američki astronaut Bob Hines objavio je nevjerojatne fotografije tajfuna iz svemira. "Nevjerojatno je kako nešto, što izgleda toliko prekrasno iz svemira, može biti toliko zastrašujuće na Zemlji...Molim se za sigurnost svih koji se nađu na putu tajfuna Nanmadola", napisao je.

Slike tajfuna Nanmadola iz svemira - 2 Foto: Twitter/Bob Hines

Tajfun je prouzročio štetu na jugu otoka, a srušene su autobusne postaje i izbijeni prozori. Otkazan je željeznički i zračni prijevoz, a poznati trgovački lanac Seven-Eleven privremeno je zatvorio oko 950 prodavaonica.

It’s incredible how something that seems so beautiful from space can be so terrible on Earth…Praying for the safety of those in the path of Typhoon Nanmadol. pic.twitter.com/4xambFgtj6