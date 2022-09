Snažni vjetrovi i obilne kiše pogodili su u četvrtak istočnu obalu Kine, a tajfun Muifa izazvao je preventivnu evakuaciju više od milijun ljudi i otkazivanje letova u Šangaju.

Vlasti nisu objavile smrt, ozljede ili veću štetu, dijelom i zato što su poduzete brojne preventivne mjere nakon što je tajfun Muifa izazvao preventivnu evakuaciju više od milijun ljudi.

Muifa je najjači tajfun koji je pogodio Šangaj, najmnogoljudniji kineski grad s 25 milijuna ljudi, od 1949. godine, objavila je državna televizija CCTV.

Zbog rizika od poplave ili štete na domovima, preko 400.000 Šangajaca preventivno je evakuirano na sigurno, kao i 1,26 milijuna stanovnika susjedne obalne pokrajine Zhejiang (istok), navodi tv kanal.

