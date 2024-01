Svijet bi se ove godine mogao suočiti s velikim problemom kad je u pitanju sigurnost hrane

SAD, Indija, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo... Mnoštvo predstojećih izbora u više od 70 država diljem svijeta, na svim kontinentima, u 2024. godini moglo bi poremetiti međunarodne napore da se osigura dugoročna opskrba hranom, prema Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvoj (IFAD).



Kratkoročna politika vjerojatno će dominirati nad dugoročnom strategijom u superizbornoj godini 2024. što će uzrokovati da glavna pitanja poput sigurnosti hrane ostanu po strani, upozorio je predsjednik IFAD-a Alvaro Lario u ponedjeljak na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

Pročitajte i ovo SIGURNOST I KVALITETA Znate li koja se hrana najčešće krivotvori? Neki namjerno zavaravaju kupce, a to ponekad završi i tragično



''Bit će to godina puna izazova. Gotovo polovica svjetskih vlada proći će kroz izbore. To će samo povećati polarizaciju i vjerojatno donijeti jednostavnije poruke, a ne stvarno bavljenje složenom promjenom prehrambenih sustava", kazao je čelnik posebne agencije UN-a, piše CNBC.



Oko dvije milijarde ljudi ove će godine izići na birališta u povijesnom nizu izbora. Glasači će u središtu pozornosti imati gospodarstvo i tekuće globalne sukobe, kao i pitanja poput zelene tranzicije i njezinih lokalnih implikacija.



Rastuće protivljenje klimatskim politikama, često poznato kao greenlash već je počelo dominirati političkim diskursom i potkopavati ionako nesigurne prehrambene sustave, upozorio je Lario.

Pročitajte i ovo Klimatski rječnik Plava ekonomija, zelene tvrdnje, točka preokreta: Znate li o čemu je riječ?



''Postaje sve složenije jer vidimo mnoge male poljoprivredne proizvođače u Europi, na primjer, na koje utječe ova tranzicija i kako to mogu financirati. Dakle, čak i u lokalnoj politici, to će postati složenije'', dodao je.



Unatoč složenosti Lario je rekao da je uloga organizacija kao što je IFAD da nastave lupati na vrata javnog i privatnog sektora kako bi potaknuli ulaganja u programe koji se bore s temeljnim uzrocima nesigurnosti hrane, a to uključuje radnje koje omogućuju više lokalne proizvodnje hrane, veću integraciju regionalnih tržišta i daljnju diverzifikaciju usjeva.



Lario je rekao da su takva ulaganja postala još važnija u svjetlu rastućih globalnih napetosti: ''Sa sve većim brojem sukoba i situacija krhkosti, vrlo je jasno da će se situacija samo pogoršati s obzirom na to da se zapravo ne bavimo temeljnim uzrocima.''

Pročitajte i ovo Podsjetnik Sigurnost hrane ne prestaje na policama u trgovinama: Ključna pravila za snalaženje u kuhinji



"Mislili smo da će nakon šoka u Ukrajini hvatanje ukoštac s temeljnim uzrocima biti dano, i jest bilo puno zamaha, ali sada vidimo da se zamah još jednom razvodnjava jer se broj sukoba samo povećava, a pozornost se ponovno usmjerava na humanitarni aspekt", dodao je.



Procjenjuje se da oko jedan od 10 ljudi u svijetu pati od nesigurnosti u vezi s hranom ili pouzdanog pristupa hranjivoj hrani, prema UNICEF-u.