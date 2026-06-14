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Europska zemlja danas glasa o kontroverznom prijedlogu: "Ne želim da sloboda kretanja završi"

Piše Hina, 14. lipnja 2026. @ 07:41 komentari
Plakati u Švicarskoj
Plakati u Švicarskoj Foto: Afp
U neobično jedinstvenom stavu inicijativi se snažno protive poslodavci i sindikati.
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