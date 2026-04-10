Švedski slučaj Pelicot: Muškarac godinama prisiljavao suprugu na spolne odnose s klijentima, zaradio tisuće eura

Šveđaninu osumnjičenom da je iskorištavao svoju ranjivu suprugu kako bi za novac imala spolne odnose s desecima muškaraca, u petak je počelo suđenje zbog teškog svodništva, silovanja i napada.

Osumnjičeni 62-godišnji Šveđanin, koji niječe optužbe, uhićen je u listopadu 2025. nakon što ga je supruga prijavila policiji na sjeveru zemlje.

Od tada se nalazi u pritvoru.

Muškarac, za kojeg se navodi da je bivši pripadnik motociklističkog kluba Hell's Angels i da ima tetovažu oko oka, pojavio se na sudu u sivoj kariranoj košulji i djelovao smireno dok je tužiteljica Ida Annerstedt čitala optužbe.

Prema navodima tužiteljice, godinama je zarađivao novac prisiljavajući svoju suprugu "da obavlja i podnosi seksualne radnje".

"Optužen je za teško svodništvo. Omogućio je djelovanje u kojem je njegova partnerica, a kasnije i supruga, prodavala seksualne usluge", rekla je Annerstedt.

Supruga nije bila prisutna u sudnici, nego je pratila postupak putem videoveze, pri čemu je prikazan samo njezin odvjetnik kako bi ostala anonimna. Nakon što su optužbe pročitane, suđenje je nastavljeno iza zatvorenih vrata.

Nemilosrdno iskorištavanje

Muškarca se tereti da je stavljao internetske oglase, dogovarao sastanke, čuvao stražu i prisiljavao ženu da izvodi seksualne radnje putem interneta kako bi privukla još klijenata.

Tužiteljica, koja također tvrdi da je muškarac kod žene stvorio i poticao ovisnost o drogama, to je nazvala "nemilosrdnim iskorištavanjem".

"Tvrdim da je iskoristio njezinu situaciju jer je bila pod utjecajem droge, pod utjecajem alkohola i jer ga se ozbiljno bojala", rekla je Annerstedt dodajući da optužbe uključuju i napade te prijetnje.

Čitajući optužbe, Annerstedt je rekla da je optuženi prijetio da će ubiti tužiteljicu ako ga ostavi.

Prema navodima tužiteljice, optuženi je navodno zaradio više od 500.000 kruna, odnosno oko 46 tisuća eura. Osim za teško svodništvo i četiri napada, osumnjičeni je optužen i za osam silovanja te četiri pokušaja silovanja.

Optužbe za silovanje uključuju jedan slučaj u kojem je osumnjičeni navodno prisilio suprugu da ima spolni odnos s određenim klijentom te nekoliko slučajeva u kojima ju je natjerao da sama na sebi izvodi seksualne radnje za internetske videosnimke.

Takva djela prema švedskom zakonu smatraju se silovanjem jer žrtva nije dala pristanak.

Slučaj je izazvao šok u Švedskoj, a povučene su i usporedbe s Francuskinjom Gisele Pelicot, čijeg je supruga 2024. sud proglasio krivim jer ju je drogirao i dopuštao desecima muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti.

Tužiteljica Annerstedt ranije je rekla da je žena u određenoj mjeri "pristajala prodavati seksualne usluge", ali se protivila tome da to čini s određenim osobama ili u određenim okolnostima. "Imala je određene granice. Bilo je situacija u kojima on te granice nije poštovao i pregazio ih nakon što je rekla 'ne'", rekla je Annerstedt za AFP, prenosi The Straits Times.

Kaznena djela navodno su se događala između 11. kolovoza 2022. i 21. listopada 2025. godine.

Annerstedt je rekla da je identificirano 120 klijenata te da je zasad njih 26 optuženo, ali je istaknula da su optuženi samo za kupovanje seksualnih usluga jer nisu bili svjesni da žena u tome ne sudjeluje svojom voljom.

Mnogi kupci bili su uvjereni da se dopisuju sa ženom kada su dogovarali sastanke i razgovarali o cijenama, dok tužiteljstvo tvrdi da su zapravo komunicirali s muškarcem. Neki su navodno plaćali i uslugama, pa je tako jedan popravio generator u kamperu para, a drugi izradio horoskop.

Suđenje je počelo razmatranjem optužbi protiv supruga, dok će se drugim optuženima suditi naknadno.

Odvjetnica optuženog, rekla je da njezin klijent osporava optužbe protiv sebe.

"Priznaje da je u određenoj mjeri bio uključen u posao tužiteljice", rekla je, dodajući da je to bilo u skladu s njezinim uputama i željama.

"Kada bismo toj ulozi trebali dati naziv, rekla bih da je bila djelomično administrativna i, primjerice, uključivala pružanje podrške oko tehničkih pitanja", rekla je. "Nije bilo nikakve prisile ni prijetnji, nije bilo nasilja. Ni na koji način joj nije prouzročio psihičku ni fizičku patnju niti ju je učinio ovisnom o alkoholu ili drogama", zaključila je.