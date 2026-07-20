Sve su kamere bile uprte u njih: Pogledajte što su Trump i Sánchez napravili uočili finala SP-a

Američki predsjednik Donald Trump rukovao se u nedjelju sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom, te kraljem Filipom VI. i kraljicom Letizijom u loži stadiona MetLife u New Jersyu uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine.

Trump je u ložu stigao u pratnji supruge Melanije Trump i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, dok su uz Sáncheza bili španjolski kraljevski par i predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Rafael Louzán. Prema snimkama s mjesta događaja, čelnici su se rukovali i kratko razgovarali prije početka utakmice.

Susret je uslijedio nekoliko tjedana nakon njihova posljednjeg sastanka na samitu NATO-a, tijekom kojega su odnosi Washingtona i Madrida bili opterećeni nesuglasicama oko obrambene potrošnje unutar Saveza i američke politike prema Iranu.

Trump je tada oštro kritizirao Sánchezovu vladu zbog, kako je rekao, nedovoljnog izdvajanja za obranu, nazvao Španjolsku izgubljenim slučajem te zaprijetio trgovinskim mjerama, dok je Sánchez odgovorio da je Španjolska pouzdan saveznik koji ispunjava svoje međunarodne obveze. Nakon neformalnog razgovora dvojice čelnika retorika se djelomično ublažila.

Uoči utakmice Sánchez je za španjolsku javnu televiziju TVE rekao da će Trumpu čestitati 250. obljetnicu američke neovisnosti te poručiti kako mnogo toga povezuje španjolsko i američko društvo.

"Pred nama je finale iz snova. Neka pobijedi bolji, a nadam se da će to biti Španjolska", rekao je Sánchez.

Na pitanje o tome što će Trump uručiti pobjednički trofej, španjolski premijer odgovorio je da mu je važnije tko će ga primiti.

"Manje mi je važno tko će uručiti pehar, a važnije tko će ga primiti. Nadam se da će to biti španjolska reprezentacija", rekao je.

Španjolska je pobijedila Argentinu s 1-0 u produžecima, a Trump je zajedno s Infantinom predao španjolskim nogometašima pehar te im uručio zlatne medalje.