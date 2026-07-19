Kako zvuče Saturnovi prsteni ili dinosauri? Neobični instrumenti stigli u Hrvatsku

Čudni zvukovi u okolici dvorca Trakošćan. Otvorena je izložba na kojoj eksponate ne samo da smijete dotaknuti, nego ih morate i zasvirati. Instrumenti inspirirani prirodom, svemirom i životinjskim svijetom pretvaraju posjetitelje u glazbenike.

Jeste li se ikad zapitali kako zvuče Saturnovi prstenovi? Odgovor ima portugalski skladatelj koji je stvorio više od dvadeset novih instrumenata.

"Ima grub zvuk. Imamo tri ljestvice. Želio sam istražiti nove zvukove i mogućnosti. Počeo sam izrađivati instrumente, ali oni su nastajali iz promatranja raznih stvari, primjerice tragova dinosaura", ispričao je Victor Gama, skladatelj i dizajner instrumenata.

Neobični instrumenti - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Na svom dinou Victor posjetitelje vodi u daleku prošlost i dočarava svađu dinosaura. Jezik novih instrumenata najmlađi sjajno razumiju.



"Super je izložba. Jako je poučna i super je što je interaktivna tako da oni uživaju", rekla je Ivana iz Zagreba.

U nekima su novi instrumenti probudili glazbeni gen. Kako neobična izložba zvuči, pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Ane Vele.