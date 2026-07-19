FOTO VIP loža puna moćnika: Finale gledaju Trump, Melania, španjolski kralj i kraljica...

Dok se na stadionu MetLife u New Yorku igra finale Svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine, tribine su prepune svjetskih državnika, članova kraljevskih obitelji i poznatih osoba iz javnog života.
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Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 5
Foto:
Afp
Najviše pozornosti privlači dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji utakmicu prati iz VIP lože. Uz njega je i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, dok je među visokim uzvanicima i španjolski kralj Felipe VI., koji je stigao podržati svoju reprezentaciju zajedno s članovima kraljevske obitelji.
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 13
Foto:
Afp
Veliko finale privuklo je i brojne zvijezde iz svijeta filma i zabave. Na stadionu su, među ostalima, Tom Cruise, Brad Pitt, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ryan Reynolds, Julia Garner i Kevin Hart, koji iz prvih redova prate borbu za naslov svjetskog prvaka.
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 10
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 8
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 6
Foto:
Afp
Osim spektakla na terenu, veliko zanimanje izaziva i atmosfera na tribinama, gdje se na jednom mjestu okupio politički, sportski i društveni vrh, potvrđujući da je finale Svjetskog prvenstva jedan od najvećih globalnih događaja godine.
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 14
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 12
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 9
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 4
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 3
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 2
Foto:
Afp
Ceremonija uoči utakmice finala Svjetskog nogometnog prvenstva - 1
Foto:
Afp