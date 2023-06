Ovo je najtužniji čovjek na svijetu: Ono što radi svaku večer slama srce. "Prvo će to vidjeti..."

Britanac John Foster dobio je nadimak najtužnijeg čovjeka na svijetu nakon gostovanja u emisiji Zaboravljeni umirovljenici. Priča 76-godišnjaka slomila je srce mnogim gledateljima kada su vidjeli koliko siromašno i usamljeno živi.

Kako bi uštedio na računima za struju koje si teško može priuštiti ugasio je hladnjak. Ionako ga nije imao čime napuniti. Tetrapak mlijeka kojeg ima kući ostavlja kraj vrata kako bi se ohladio.

Umirovljenik iz Sunderlanda živi sam u kući koju je nekada dijelio sa svojim roditeljima i dvoje braće i sestara. "Potpuno sam sam. Nemam nigdje ni rodbinu, samo sam tu, to je to. Postojim", rekao je u dokumentarnoj seriji Chanel 4.

Posebno je tužna scena u kojoj Foster prije spavanja stavlja na stol svoju oporuku u slučaju da umre tijekom noći. "Ovo sam počeo raditi kad mi je sestra umrla. Nemam obitelj - svi su otišli - pa nema nikoga tko bi za mene obavio takve stvari", rekao je. "Ako netko uđe u kuću, ovo je prva stvar koju će vidjeti. Telefonirat će pogrebnicima, oni će izaći i sve će biti gotovo."

Foster se pobrinuo što će biti s njim nakon što umre, ali svoj život teško uspjeva dovesti u red ili pronaći u njemu radost. Novinari su ga pitali osjeća li se zbog svega navedenog tužno. "Trebali biste reći - osjećate li se ikada sretnim, jer ja sam cijelo vrijeme tužan."

Umirovljenik je objasnio da mu je brat rudar preminuo četiri dana prije svog 41. rođendana, dok mu je sestra umrla prije pet godina. Njegova majka i otac umrli su u razmaku od 27 sati.

"Nemam obitelj, nikad nisam bio u braku, nemam djece. Obitelj, ako izgubite jednog ili dva člana, to je loše, ali ako izgubite sve, potpuno ste sami i to je samo noćna mora", rekao je.

Dokumentarac je prikazao i rad lokalne dobrotvorne organizacije kako pomaže Fosteru da dobije pristup beneficijama kako bi si mogao priuštiti račune za režije i odgovarajuće obroke. Ukupno to iznosi dodatnih 131,25 funti svaki tjedan za koje umirovljenik nije znao da ima pravo.

"Sada dobivam puno više novca, na koji sam imao pravo nekoliko godina, ali to nisam uopće znao", govori Foster, koji je sretan što si sada može priuštiti odlazak u kupovinu i ne mora se više oslanjati na britanske banke hrane.

"Znam da je puno tih informacija dostupno online, ali svi znamo da stariji ljudi ne koriste internet. Što se tiče Johna, da je netko sjeo s njim kad mu je preminula sestra i kad je ostao sam, shvatio bi da mu je potrebna dodatna podrška. No to nitko nije napravio, pa se pitam čija je to odgovornost i kako ćemo to riješiti? Šokirana sam da imamo 76-godišnjeg muškarca koji je 10 godina mogao primati dodatnu naknadu, a nitko je nije ubirao", rekla je članica dovrotvorne organizacije.