Skoro 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli

Poljakinja Mirella pronađena je u šokantnom stanju nakon što su je roditelji navodno držali zaključanu u maloj sobi gotovo trideset godina. Danas ima 42 godine, a iz javnog života nestala je davne 1998. godine, kad joj je bilo samo 15.

Živjela je u gradu Świętochłowice, na jugu Poljske. Tada su njezini roditelji susjedima rekli da je njihova tinejdžerska kći nestala – i nitko godinama nije dovodio njihovu priču u pitanje. No ovog je ljeta policija otkrila zastrašujuću istinu.

U srpnju su stanari pozvali policiju nakon što su iz stana čuli neobične zvukove. Kad su policajci pokucali na vrata, starija žena (82) zanijekala je da se događa išta neobično. Međutim, nakon razgovora s Mirellom, koja ih je uvjeravala da je sve u redu, policajci su primijetili teške ozljede na njezinim nogama i odmah pozvali hitnu pomoć.

Mirella je hitno prevezena u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili da joj je zdravstveno stanje izuzetno teško te da su je dani dijelili od smrti zbog teške infekcije.

Iako je Mirella pronađena još u srpnju, slučaj je tek nedavno postao poznat javnosti, nakon što su mještani pokrenuli humanitarnu akciju za njezin oporavak. Već je dva mjeseca hospitalizirana zbog kritičnog stanja.

Spašavanje Mirelle Foto: Pomagam.pl

“Ljudi koji su poznavali Mirellu mislili su da je napustila svoj dom prije gotovo 30 godina. Nažalost, istina se pokazala drugačijom. Mnogo toga još je nepoznato, a neke činjenice ne mogu se otkriti u ovoj fazi istrage. Jedno je sigurno, istina mora izaći na vidjelo: zašto je ova mlada, zdrava 15-godišnjakinja prestala izlaziti iz kuće i nestala bez traga. Nezamislivo je provesti toliko vremena u jednoj sobi. Ona sama kaže da nikada nije vidjela kako se njezin grad razvija, da je u svemu zaostala, da je toliko toga propustila. Nikada nije bila kod liječnika, nije imala osobnu iskaznicu, nikada nije otišla u običnu šetnju ili čak na balkon. Nikada nije bila kod zubara ni frizera. Kosa i zubi su joj u kritičnom stanju, čak ugrožavaju njezino zdravlje, pa su sada neophodni posjeti privatnoj klinici”, rekli su stručnjaci.

Mirellina noćna mora počela je još dok je bila tinejdžerica. Roditelji su je, prema tvrdnjama istražitelja, zatvorili u malu sobu u stanu i potpuno je odvojili od vanjskog svijeta. Susjedi su pune 27 godina vjerovali njihovoj priči da im je kći nestala.

Spašavanje Mirelle Foto: Pomagam.pl

Stanari su sve te godine mislili da u stanu živi samo stariji par. Njezine muke završile su tek krajem srpnja, kada su susjedi čuli buku i pozvali policiju, piše The Sun.

Kad su policajci i bolničari ušli u stan na drugom katu, dočekao ih je strašan prizor. Svjedoci su kasnije opisali da je Mirella izgledala izuzetno zapušteno, s nogama koje su djelovale nekrotično.

Jedan od susjeda rekao je: “Nevjerojatno. Sjećam se Mirelle kao tinejdžerice. Igrale smo se ispred zgrade kad sam posjećivala baku za praznike. A onda je iznenada nestala pod misterioznim okolnostima".

Vlasti su pokrenule kriminalističku istragu. Tužiteljica Agnieszka Kwatera potvrdila je da je slučaj u fazi intenzivnog ispitivanja.

Policijska službenica Anna Hryniak iz Policijske uprave u Świętochłowicama izjavila je: “Nakon naše intervencije i prijevoza žene u bolnicu, kontaktirali smo Centar za socijalnu skrb. Čekamo povratne informacije o situaciji ove žene kako bismo mogli poduzeti daljnje mjere".

Još uvijek nije poznato s kakvim će se pravnim posljedicama suočiti Mirellini roditelji.