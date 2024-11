Otkriveno što se dogodilo prije jezivog zločina: "Tri dana je bio gol vezan za krevet, skočio je susjedi na balkon..."

Mediji u Srbiji objavljuju nove detalje povezane sa slučajem smrti 62-godišnjakinje u Novom Beogradu. Naime, nakon što je u ponedjeljak njezino tijelo s više ozljeda pronađeno u stanu, sumnja se kako ju je ubila njezina 46-godišnja kćer. Ona je prevezena u psihijatrijsku ustanovu nakon dolaska policije, a prema pričama susjeda, nerijetko su s njom imali probleme. I proteklog vikenda iz njihova stana dopirala je galama.

"Prije nekoliko dana srela sam ih dok su izlazile iz zgrade. Mirjana je išla iza majke i tukla je sve do kraja ulice. Njoj nitko od stanara nije smio prići, s obzirom na to da je znala nasrtati na nas", prisjetila se jedna susjeda, nakon čega je otkrila za Kurir nesvakidašnji incident koji se nedavno dogodio u domu ubijene žene.

"Mirjana je nedavno u stan dovela muškarca kojeg je upoznala, čovjek vjerojatno nije znao da ona ima psihičkih teškoća. Saznali smo da je tri dana proveo vezan za krevet u zaključanom stanu, jedva je izvukao živu glavu", rekla je susjeda i dodala da je druga stanarka u zgradi doživjela šok jer se nesretni muškarac jedva oslobodio, a kako nije znao kuda pobjeći, preskočio je balkon i upao joj u stan.

"Ostala je u čudu. Sjedila je u dnevnoj sobi i gledala televiziju i odjednom joj je kroz prozor ušao potpuno nag muškarac. Ispričao joj je da je bio vezan i gol u stanu žena koje žive pored te da ga je jedna od njih i opljačkala. A uspio se osloboditi kad su se one posvađale i potegnule noževe jedna na drugu. Kako su bili na četvrtom katu, jedina opcija bila je da pobjegne preko balkona. U tim trenucima Mirjana je već stigla na vrata susjede, lupala je iz sve snage i pokušala ući. To je bilo strašno", kazala je stanarka i dodala da to nije bio prvi put da je Mirjana dovodila nepoznate muškarce u stan. Redovito je majku tjerala van, pa su je više puta viđali kako noć provodi na klupi ispred zgrade.

Susjedi pričaju i kako je Mirjana bila izuzetno agresivna osoba, pa ih i ne čudi što je došlo do ovakve tragedije.

"Često je policija dolazila, a Mirjanu bi nakon nekog vremena puštali s psihijatrije. Lupala nam je na vrata u pola noći, nekoliko je puta nasrnula i na moje kćeri bez ikakva razloga. Svi smo se sklanjali i pazili čak i kada izlazimo iz zgrade. Ona je s terase bacala lonce, tanjure, posuđe... gađala je koga stigne", kazala je susjeda i dodala da su čak potpisivali i peticiju da se nešto učini, međutim nesretna majka preuzimala je odgovornost za kćerine postupke.

