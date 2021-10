Superman postaje homoseksualac, to jest biseksualac. U novom izdanju bit će u istospolnoj vezi s najboljim prijateljem. Strip će svjetlo dana ugledati početkom studenog.

U novom izdanju stripa Superman, Jon Kent bit će biseksualac. DC Comics najavio je da će s novim izdanjem koje izlazi 9. studenog Superman biti u vezi s svojim prijateljem Jayom Nakamurom.

DC Comics to je objavio na "Dan izlaska iz ormara", godišnjih dan o svijesti o LGBT osobama.

"Baš kao što je i njego otac, Jon Kent zaljubio se u reportera", objavio je DC Comics na službenom Twitter profilu. "Palo mi je na pamet da bi bila prava propuštena prilika da zamijenimo Clarka Kenta s drugim heteroseksualnim bijelim spasiteljem", rekao je pisac Taylor.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD