Okupili se čelnici na samitu Europskog vijeća, stigao i Zelenski: "Najteža i najvažnija tema ostavljena je za sam kraj"

Glavna tema je novac za Ukrajinu. Na summit Europskog vijeća stigao je i ukrajinski predsjednik.
Europska komisija predlaže dogovor o 90 milijardi eura kojima bi se pokrilo oko dvije trećine potreba Kijeva tijekom sljedeće dvije godine. Na stolu su dvije opcije - korištenje zamrznute ruske imovine ili zajedničko zaduživanje članica Europske unije.
Među najglasnijim protivnicima je mađarski premijer Viktor Orban.
Najveći dio ruske imovine zamrznut je u belgijskoj privatnoj tvrtki Euroclear. Belgija se dosad čvrsto protivila tražeći jasan pravni okvir i jamstva solidarnosti ostalih članica.
Rusija je najavila odmazdu. Pred sudom u Moskvi već je podignuta tužba kojom se od Eurocelara traži 230 milijardi dolara odštete. Moguća je i zapljena imovine zapadnih tvrtki u Rusiji.
Dogovori o financiranju
Summit čelnika je iz Bruxellesa pratila reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.
Kako javlja Bojić, rasprava o finaciranju Ukrajine još nije započela na summitu.
Raspravljalo se o proširenju, migracijama i višegodišnjem proračunu. "Međutim, ova najteža, najvažnija tema ostavljena je za sam kraj summita", poručila je Bojić.
Postoje dva scenarija za financiranje Ukrajine, a to su novo zaduživanje Europske unije ili reparacijski zajam, temeljen na zamrznutoj ruskoj imovini.
Većina članica naginje reparacijskom zajmu, a sada se dogovaraju jamstva koja je zatražila Belgija u kojoj se i nalazi većina zamrznute imovine. "Oni su, očekivano, u strahu od mogućih posljedica", nadodala je Bojić.
Za odlučivanje o reparacijskom zajmu potrebna je kvalificirana većina, čime se zaobilaze želje, primjerice, Mađarske, koja se tome protivi.
