Okupili se čelnici na samitu Europskog vijeća, stigao i Zelenski: "Najteža i najvažnija tema ostavljena je za sam kraj"

Zbog prosvjeda poljoprivrednika, s gotovo dva sata zakašnjenja čelnici zemalja članica Europske unije okupili su se na posljednjem ovogodišnjem summitu.

Glavna tema je novac za Ukrajinu. Na summit Europskog vijeća stigao je i ukrajinski predsjednik.

Europska komisija predlaže dogovor o 90 milijardi eura kojima bi se pokrilo oko dvije trećine potreba Kijeva tijekom sljedeće dvije godine. Na stolu su dvije opcije - korištenje zamrznute ruske imovine ili zajedničko zaduživanje članica Europske unije.

Među najglasnijim protivnicima je mađarski premijer Viktor Orban.

Najveći dio ruske imovine zamrznut je u belgijskoj privatnoj tvrtki Euroclear. Belgija se dosad čvrsto protivila tražeći jasan pravni okvir i jamstva solidarnosti ostalih članica.

Rusija je najavila odmazdu. Pred sudom u Moskvi već je podignuta tužba kojom se od Eurocelara traži 230 milijardi dolara odštete. Moguća je i zapljena imovine zapadnih tvrtki u Rusiji.

Dogovori o financiranju

Summit čelnika je iz Bruxellesa pratila reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Kako javlja Bojić, rasprava o finaciranju Ukrajine još nije započela na summitu.

Raspravljalo se o proširenju, migracijama i višegodišnjem proračunu. "Međutim, ova najteža, najvažnija tema ostavljena je za sam kraj summita", poručila je Bojić.

Postoje dva scenarija za financiranje Ukrajine, a to su novo zaduživanje Europske unije ili reparacijski zajam, temeljen na zamrznutoj ruskoj imovini.

Većina članica naginje reparacijskom zajmu, a sada se dogovaraju jamstva koja je zatražila Belgija u kojoj se i nalazi većina zamrznute imovine. "Oni su, očekivano, u strahu od mogućih posljedica", nadodala je Bojić.

Za odlučivanje o reparacijskom zajmu potrebna je kvalificirana većina, čime se zaobilaze želje, primjerice, Mađarske, koja se tome protivi.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.