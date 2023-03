U nesreći u SAD-u sudarila su se dva helikoptera. Vlasti se boje da ima mrtvih, a lokalni mediji javljaju da je devet ljudi poginulo.

Dva helikoptera američke vojske sudarila su se okrugu Trigg u Kentuckyju. Vijest je potvrdio guverner Andy Beshear te dodao da vjerojatno ima ljudskih žrtava.

Lokalni mediji javljaju kako je poginulo devet ljudi, no za to još nema službene potvrde.

Vojska je rekla da je riječ o njihovim helikopterima, navodno o tipu Black Hawk, koji su se sudarili za vrijeme vježbe.

"Stanje posade trenutačno je nepoznato", za BBC su rekli iz vojne baze Fort Campbell.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.