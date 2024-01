VIDEO Sudar vlakova u Indoneziji: Ima mrtvih i ranjenih, spasioci tragaju za preživjelima

Najmanje su tri osobe poginule, a 28 ih je ozlijeđeno u sudaru prigradskih vlakova u pokrajini Zapadnoj Javi.

Neki vagoni u potpunosti su iskliznuli iz tračnica.

BREAKING 🇮🇩 : Two trains collided in #Indonesia. Four dead and 28 injured are known. pic.twitter.com/aLjjS6tkng