Sudarila se dva vlaka podzemne željeznice u New Yorku: Brojni ozlijeđeni

Tri linije razgranate mreže jedne od najstarijih podzemnih željeznica na svijetu zatvorene su, a sjeverozapadni dio glavnog otoka megapolisa, četvrt Upper West Side na Manhattanu, u potpunosti su ogradili vatrogasci, policija i kola hitne pomoći.

Nitko nije ozbiljno ozlijeđen u ovom sudaru koji se dogodio između vlaka koji je prevozio putnike i drugog praznog i zaustavljenog na pruzi, rekli su novinarima na mjestu događaja Ian Swords iz hitne službe i Mike Meyers, zapovjednik hitne službe.

🚨🇺🇸 New York, USA



Reports two subway trains have collided.



We told you 2024 was gonna be wild….. pic.twitter.com/iD3Z0PG324