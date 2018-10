Sjeverno od otoka Korzike u Sredozemnom moru, dogodila se velika havarija u kojoj su se sudarila dva teretna broda, jedan od kojih je prevozio i naftu.

Tuniški teretni brod zabio se u bok ciparskog broda za prijevoz kontejnera te napravio ogromnu rupu u trupu tog broda. Ta pomorska nesreća dogodila se u nedjelju, ano posljedice havarije su velike, jer se morem razlilo gorivo te se proširilo i 20 kilometara od mjesta sudara.

Talijanske i francuske pomorske vlasti započele su operaciju čišćenja mrlje od goriva s površine mora, no vrijeme im ne ide na ruku, jer se uvijeti na moru konstantno mijenjaju, prenosi ABC.

Oko ogromne mrlje na moru postavlja se plutajuća ograda, koja će obuzdati daljnje širenje mrlje i omogućiti njezino lakše uklanjanje s površine mora.

